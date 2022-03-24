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Общество

Ремонт Русского театра драмы. Объявлен тендер

На портале государственных закупок появилось объявлении о конкурсе на проведение капитального ремонта здания Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова (первая очередь).

На эти цели планируется потратить 64 миллиона 623 тысячи 900 сомов.

Ранее министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов заявил на пресс-конференции, что Государственный национальный русский театр драмы закрывают на капитальный ремонт уже в феврале.

Напомним, в июле 2019-го правительство выделило 198 миллионов сомов для проведения капитального ремонта зданий культуры, в том числе двух драматических театров. Однако позднее ремонтно-строительные работы были приостановлены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228374/
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