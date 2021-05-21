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Общество

Драма в театре. Когда властям не до культуры

Ровно два года назад экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил драматические театры в Бишкеке. Бывший глава государства тогда, увидев плачевное состояние зданий, пообещал решить вопрос с выделением денег на ремонт.

В июле 2019 года правительство выделило 198 миллионов сомов для проведения капитального ремонта зданий культуры, в том числе двух театров.

Однако спустя почти полтора года в театрах по-прежнему разруха и горы мусора. Ремонтно-строительные работы приостановлены. Журналист 24.kg разбиралась, почему капитальный ремонт зданий никак не закончится и куда делись деньги.

На ремонт Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова выделили 84 миллиона 605,1 тысячи сомов. Работы там начались в сентябре того же года.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова получил 97 миллионов 658,3 тысячи сомов. В феврале 2020 года стартовал ремонт. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194576/
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