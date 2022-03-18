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Общество

Катарские врачи проводят обследование детей с нарушениями слуха для операции

В ЛОР-отделении Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) совместно с аудиологами из Медицинской организации Хамад (Катар) проводится обследование детей с глубокими нарушениями слуха. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, обследования проводятся для подготовки к предстоящим дорогостоящим операциям по кохлеарной имплантации, запланированным на май. Они будут проведены при поддержке Государства Катар и доктора Абульсалама Аль-Кахтани — руководителя Катарской программы по кохлеарной имплантации Медицинской организации Хамад. Также ожидается делегация из отохирурга и аудиологов.

Кроме того, доктор Халид Абульхади Иса встретился с родителями и детьми, которым уже поставили импланты и которые ожидают операцию.

Напомним, в июне 2021 года стало известно, что детям с нарушением слуха проведут бесплатные операции. Сообщалось, что в общей сложности Катар выделяет 150 кохлеарных имплантов для детей. Часть детей прооперировали в прошлом году, остальным планируют установить импланты в 2022-2023 годах.

Кохлеарный имплант — это медицинский прибор, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228021/
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