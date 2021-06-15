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Общество

Детям с нарушением слуха проведут бесплатные операции

Детям с нарушением слуха проведут бесплатные операции. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, вопрос накануне обсудили глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев и посол Катара Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти.

Операции проведут катарские и кыргызские специалисты на базе Национального центра охраны материнства и детства.

По словам посла, 23 июня в Бишкек прилетят три высококвалифицированных специалиста для проведения операции — кохлеарной имплантации. Катарская сторона берет на себя все расходы, связанные с операциями, а также предоставит кохлеарные импланты.

В общей сложности Катар выделяет 150 кохлеарных имплантов для детей. «До конца года проведут 50 операций, остальные — в 2022-2023 годах. При необходимости будет рассмотрена возможность выделения дополнительно еще 50 имплантов», — отметили в ведомстве.

На первом этапе планируют прооперировать 29 детей с нарушением слуха.

Кохлеарный имплант — это медицинский прибор, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197645/
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