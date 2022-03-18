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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Галина Куликова: Алымкадыр Бейшеналиев лжет, что не подписывал ходатайство

«Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев лжет, когда говорит, что не подписывал ходатайство о присвоении имени Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице», — сообщила на пресс-конференции в 24.kg глава Детского фонда Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша Галина Куликова.

Она подчеркнула, что сам Эрнст Акрамов никогда не выбивал себе никаких наград или званий.

«И обращение к президенту, чтобы его имя было присвоено Чуйской областной больнице, — не инициатива Эрнста Акрамова. Более того, он не знает об этом. Мы, группа депутатов, люди, которых он спас, коллеги, обратились к главе государства два года назад. И Бейшеналиев до последнего тормозил подписание этого письма. И тем не менее он его подписал. Сейчас он открещивается, ссылается на своих помощников, что он уволил. Да это подсудное дело, если помощник или кто-то другой подделал подпись», — сказала Галина Куликова.

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Она добавила, что также были собраны документы на комиссию по наградам. «Даже замминистра приехал в больницу, сказал готовиться, собирать коллектив — сейчас присвоят звание и будем отмечать. Даже банкет назначили. И тут убирают эти документы. И сейчас Алымкадыр Бейшеналиев говорит, что подделали документы. Он лжет самым натуральным способом. Он лукавит», — отметила Галина Куликова.

Напомним, ранее ученики и коллеги Эрнста Акрамова на первом заседании инициативной группы по созданию Штаба по защите чести и достоинства хирурга сообщили, что в прошлом году министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписывал ходатайство о присвоении имени Эрнста Акрамова Чуйской областной объединенной больнице.

Однако сам министр заявил, что не подписывал документ. Якобы за него это сделали его советник и помощница, которых он после этого уволил.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.

Он отметил, что назначил нового главного врача. «Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Кыргызстанцы создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице, а также выделить ему квартиру. Позднее министр заявил, что хирург Эрнст Акрамов не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом». В ответ в республике создали Штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова. Его представители потребовали увольнения министра Алымкадыра Бейшеналиева.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов написал в своем Twitter, что «никаких оснований беспокоиться за Эрнста Акрамова нет и быть не должно».

Лидер фракции социал-демократов в Бишкекском горкенеше Кадырбек Атамбаев обратился к мэру города Эмилбеку Абдыкадырову с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Эрнсту Акрамову.

Вопрос выделения квартиры поднял и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Нардеп попросил торага рассмотреть его.

Однако ученики и коллеги Эрнста Акрамова утверждают, что жилье ему не нужно, так как у него есть квартира, но он сам принял решение жить в больнице, чтобы быть ближе к пациентам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227968/
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