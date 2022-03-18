«Молчанием власти поддерживают безобразное поведение министра здравоохранения», — заявила на пресс-конференции в 24.kg глава Детского фонда Кыргызстана Галина Куликова.

Она отметила, что пришла на пресс-конференцию, чтобы задать вопрос президенту Садыру Жапарову, премьер-министру Акылбеку Жапарову, руководителям компетентных органов: «Кто-нибудь остановит вакханалию, которую устроил Алымкадыр Бейшеналиев?»

Галина Куликова добавила, что для министра не существует норм этики, понятий чести и достоинства. «Министр, которому непонятно, что детей, женщин и стариков обижать нельзя. Который использует ненормативную лексику и оскорбляет заслуженных людей страны. Почему до сих пор никто не ответил на наше обращение, которое подписали представители науки, культуры, искусства, люди, которые всю жизнь отдали служению народу?» — спросила она.

Галина Куликова заметила, что отсутствие ответа, молчание могут быть расценены как согласие с тем безобразным поведением, которое демонстрирует Алымкадыр Бейшеналиев. «Обвинения в национализме и сексуальном насилии — это безосновательные, бессовестные обвинения. Что же ты, министр, 40 лет молчал? Молчал, когда ему присваивали звание Героя КР? Почему сегодня говоришь, когда 85-летний старик не может дать тебе по морде? Тогда кишка была тонка, а сейчас можно ноги вытирать? Просто он чувствует, что его поддерживают», — сказала она.

Глава Детского фонда Кыргызстана подчеркнула, что Эрнст Акрамов не знает об обвинениях Алымкадыра Бейшеналиева. «У него просто кнопочный телефон, телевизор не смотрит, времени нет. Мы ему ничего не говорим. Мы его оберегаем. Он уже два инфаркта пережил», — отметила она.

Узнает — его третий инфаркт хватит. И тогда смерть будет на руках Алымкадыра Бейшеналиева. Галина Куликова

По ее словам, Эрнст Акрамов не ждет никаких извинений от Бейшеналиева. «Не надо извиняться. Алымкадыр Бейшеналиев не достоин рядом стоять с Эрнстом Акрамовым. Мы требуем освободить министра от должности. Такие люди не имеют права занимать такой пост», — заметила Галина Куликова.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.

Он отметил, что назначил нового главного врача. «Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Кыргызстанцы создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице, а также выделить ему квартиру. Позднее министр заявил, что хирург Эрнст Акрамов не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом». В ответ в республике создали Штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов написал в своем Twitter, что «никаких оснований беспокоиться за Эрнста Акрамова нет и быть не должно».

Лидер фракции социал-демократов в Бишкекском горкенеше Кадырбек Атамбаев обратился к мэру города Эмилбеку Абдыкадырову с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Эрнсту Акрамову.

Вопрос выделения квартиры поднял и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Нардеп попросил торага рассмотреть его.

Однако ученики и коллеги Эрнста Акрамова утверждают, что жилье ему не нужно, так как у него есть квартира, но он сам принял решение жить в больнице, чтобы быть ближе к пациентам.