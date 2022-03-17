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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Алымкадыр Бейшеналиев: Я был против присвоения больнице имени Акрамова

«Я не оставлял подпись под ходатайством о присвоении имени Эрнста Акрамова Чуйской областной объединенной больнице», — заявил 24.kg министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, когда к нему обратился коллектив больницы с предложением присвоить организации здравоохранения имя Эрнста Акрамова, он ответил отказом.

«Но потом каким-то путем советник и помощница подделали подпись и отдали ходатайство в правительство. Я был удивлен, когда узнал об этом во время обсуждения вопроса в кабмине. Сказал, что ничего не подписывал, и отозвал ходатайство», — отметил чиновник.

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Он добавил, что уволил с работы советника и помощницу.

Напомним, накануне ученики и коллеги Эрнста Акрамова на первом заседании инициативной группы по созданию Штаба по защите чести и достоинства хирурга сообщили, что в прошлом году министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписывал ходатайство о присвоении имени Эрнста Акрамова Чуйской областной объединенной больнице.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.

Он отметил, что назначил нового главного врача. «Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Кыргызстанцы создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице, а также выделить ему квартиру. Позднее министр заявил, что хирург Эрнст Акрамов не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом». В ответ в республике создали Штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов написал в своем Twitter, что «никаких оснований беспокоиться за Эрнста Акрамова нет и быть не должно».

Лидер фракции социал-демократов в Бишкекском горкенеше Кадырбек Атамбаев обратился к мэру города Эмилбеку Абдыкадырову с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Эрнсту Акрамову.

Вопрос выделения квартиры поднял и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Нардеп попросил торага рассмотреть его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227856/
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