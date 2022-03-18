Задержание митингующих. Юриста Нурбека Токтакунова вызвали на допрос

Адвоката Нурбека Токтакунова вызывают на допрос в УВД Первомайского района Бишкека в рамках дела, возбужденного по митингу около посольства России в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил сам юрист.

По его словам, вчера на акции протеста он был в качестве адвоката правозащитников Динары Ошурахуновой, Азизы Абдирасуловой и активиста Ондуруша Токтонасырова.

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«На этой акции я осуществлял адвокатскую деятельность, разъяснял милиционерам о конституционном праве на мирное собрание. Сейчас милиция вызывает меня на допрос для того, чтобы я дал информацию по обстоятельствам мирного собрания. В соответствии с законом они не вправе допрашивать меня по обстоятельствам, связанным с осуществлением адвокатской деятельности. Но милиция настаивает на моей явке в РУВД. Это говорит о том, что они хотят привлечь меня к административной ответственности за участие в мирном собрании», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, что возле посольства России в Кыргызстане вчера проходила акция протеста. К дипмиссии РФ вышли Азиза Абдирасулова и Ондуруш Токтонасыров. Позже присоединились еще несколько человек.

Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти. Однако протестующие потребовали предоставить официальное предостережение. Правоохранители задержали участников митинга и доставили в УВД Первомайского района.