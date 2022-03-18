Со Всевышним. Глава Минздрава рассказал, с кем советуется при проведении реформ

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, с кем советуется при проведении реформ и принятии решений.

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«Советуюсь со Всевышним. Я верующий человек, утром, в обед и вечером в мечеть хожу, обращаюсь к нему, прошу помощи. Нет новых лиц в здравоохранении, с кем можно было бы советоваться. Кто бы со мной советовался, я бы его министром поставил. Поэтому сам решаю и ответственность беру на себя. У меня 40-летний опыт в медицине, я — профессор, членкор Академии наук. Я — сам один хозяин, я — министр», — сказал чиновник.

На вопрос, кто для него является авторитетом в сфере отечественного здравоохранения, Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что никто.

Отметим, что решения и высказывания главы Минздрава часто критикуют в обществе. Он нелестно отзывается в адрес медиков, называя их обманщиками, лопухами и так далее.