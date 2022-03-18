Реформы или ликвидация медицинской элиты? Когда последствия трудно вообразить

Второй год министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев продолжает удивлять кыргызстанцев своими решениями и высказываниями. Пациенты уже сталкиваются с последствиями действий чиновника. Сами же медики предпочитают официально не комментировать последствия проводимых «реформ», опасаясь возможных преследований.

Реформ — воз и маленькая тележка

Изменения в кыргызской медицине в последнее время проводятся в основном под лозунгом оптимизации и реорганизации. Однако пока складывается впечатление, что стремительно меняются только вывески, а четкого видения, что в итоге ждет нас в будущем, похоже, нет.

Реформирование центров семейной медицины (ЦСМ), которые сначала объединили, а потом разъединили, привело к проблемам со сдачей элементарного анализа крови: кончились реагенты. Оказалось, что ЦСМ не могли провести тендеры, пока не прошли регистрацию в Минюсте. Предугадать такое развитие ситуации в Минздраве, видимо, не могли.

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На несколько месяцев без привычного доступа к медицинской помощи остались посетители Республиканского диагностического центра (РДЦ). По инициативе главы Минздрава медучреждение пытались реорганизовать в многопрофильный детский стационар. Несмотря на отсутствие ремонта и требуемых условий для пациентов, чиновники успели с пафосом разрезать красную ленту. Однако после вмешательства президента КР в РДЦ возобновили обычный прием больных.

До окончания ремонта открыли и отделение травматологии в Нацгоспитале. Тут тоже не обошлось без выяснения отношений. Изначально в ремонтируемом корпусе планировали разместить центр экстренной медицины. Однако своим приказом 4 февраля Алымкадыр Бейшеналиев преобразовал Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) в Клиническую больницу скорой медпомощи. Необходимость в создании центра отпала, поэтому там решили разместить травматологов.

«Я закрыл травматологию в 4-й больнице, чтобы у людей не было плохих ассоциаций. Джумабекову дали маленький кабинет в диагностическом центре», — объяснил свое решение 24.kg Алымкадыр Бейшеналиев.

Скандалы по понятиям

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Разборки министра с бывшим руководителем БНИЦТиО оказались цветочками. Возвращая здание , где размещался Госпиталь микрохирургии глаза, чиновник не сдерживался в выражениях, угрожая и оскорбляя сотрудников клиники. Чтобы ускорить закрытие частного центра, Минздрав выгрузил у входа гору песка и выставил автоматчиков.

Пользователи соцсетей задались вопросами: откуда у Минздрава вооруженная охрана и почему такой вопрос решается не цивилизованно, в судебном порядке, а методами из 1990-х.

«Я обратился в частное охранное агентство. Везде, где я беру учреждения, ставлю туда, чтобы там ничего не украли. Если бы не поставил к центру Исманкулова, он бы мог украсть кое-какое оборудование», — заявил глава Минздрава 24.kg, подчеркнув, что нанимает охрану за свой счет.

За короткое время, согласно приказам Министерства здравоохранения, прекратили свою деятельность Центр маммологии при Наццентре онкологии и гематологии, Центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной объединенной больнице и Научный центр урологии при Нацгоспитале. Это объясняют нецелесообразностью организации центров внутри третичных организаций.

Сухим увольнением известного хирурга Акрамова тоже не обошлось. Глава Минздрава оскорбил и его. Но извиняться не намерен и не считает, что нарушает основы этики государственных служащих. Такая несдержанность и эмоциональность министра вынудила активистов создать штаб по защите чести и достоинства Эрнста Акрамова, за помощью обратились к президенту страны.

Плюсы и минусы на будущее

Руководитель ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев видит как плюсы, так и минусы в происходящем в сфере здравоохранения Кыргызстана, все последствия которых оценить сегодня невозможно.

По его словам, объединение территориальных больниц и центров семейной медицины в регионах, а также укрупнение наркологии и психиатрии «в принципе неплохие вещи». «Что касается увольнения Сабырбека Джумабекова и происходящего вокруг центра Эрнста Акрамова, то это не реформы, а просто ликвидация медицинской элиты», — отметил он в беседе с 24.kg.

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«Трансформация Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в больницу скорой медицинской помощи — это разумный ход. Там было шесть или девять отделений травматологии, зачем такое количество? Там просто был эксклюзив Джумабекова. При этом оснащения кардиохирургического или сердечно-сосудистого направления не было. Если сделать такие отделения, проводить там сортировку пациентов и направлять их потом в другие стационары, то это будет разумно. В итоге при всей неструктурированной и нерегламентированной работе министра это пойдет на пользу больным», — считает Айбар Султангазиев.

Но выгрузка самосвала у клиники Исманкулова смотрится дико. Нельзя так решать, это неправовое поле. Просто рэкет, захват зданий со стороны министра. Айбар Султангазиев

«Хотя по сути Исманкулов просто использовал государственную больницу в своих личных, корыстных целях, это правда. А «ликвидировать» Акрамова, Джумабекова и других... У нас ведь нет других врачей. Они на самом деле одни из лучших медиков, которые приносят пользу людям. Так отношения выстраивать нельзя. Это унижение любого человеческого достоинства, попрание всех этических норм», — подчеркнул он.

Как менять главврачей?

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Одна из причин возникших скандалов — смена главврачей, которые занимают должности десятилетиями и не готовы уходить с насиженного места. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, нужно законодательно закрепить механизм назначения и работы руководителей больниц.

«Максимум руководитель может занимать два срока (10 лет), потом, каким бы замечательным он ни был, должна быть смена. На самом деле, чтобы построить и выстроить систему, одного срока (пять лет) бывает маловато. Поэтому должны быть разработаны четкие критерии работы — какие вложения сделал, какие инвестиции привлек, как инфраструктуру улучшил — и только потом человек может идти на второй срок. В любом случае, больше двух сроков держать руководителей нельзя», — уверен Айбар Султангазиев.

«Но опять же — это не вопрос реформирования системы здравоохранения. Итогом реформы должно быть улучшение качества медицинских услуг для населения и эффективность использования ресурсов, — добавил он. — Сейчас провести оценку ни по одной реформе пока невозможно. Разве что по реформе в регионах и объединению больниц, где из трех руководителей оставили одного. Там уже можно подсчитать экономическую эффективность. Принесло ли пользу людям создание больницы скорой помощи, пока очень сложно сказать. А реорганизация РДЦ была больше похожа на имитацию бурной деятельности».

Самое главное — все действия должны осуществляться в правовом русле. Айбар Султангазиев

«Министр говорит, что не доверяет судам и не собирается ждать, но, извините, закон превыше всего должен работать. То, что делается не в правовом русле, является примером другим, что можно не соблюдать законы», — резюмировал глава ассоциации «Партнерская сеть».