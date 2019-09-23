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Общество

«Микрохирургия глаза» не вернула кредит. В дело вмешался премьер Южной Кореи

В ходе официального визита в Кыргызстан в июле 2019 года премьер-министр Кореи Ли Нак Ен поднял вопрос о задолженности перед корейскими инвесторами. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, речь идет о задолженности клиники «Микрохирургия глаза» перед южнокорейской компанией «Медисон Ко Лтд». Министерством образования, науки и культуры Кыргызстана в 1997-1998 годах выданы гарантийные письма компании «Медисон Ко ЛТД» (Корея) на получение медицинского оборудования на сумму свыше $8,5 миллиона для оснащения «Медицинского центра КГНУ».

Учредителями центра были КГНУ и ОсОО «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова. Сам Алмазбек Исманкулов на тот момент занимал пост проректора КГНУ по международным связям и медицине. Он был уполномочен от имени университета подписать соглашение и соответствующие документы на получение кредита. В мае 1999 года оборудование было доставлено в ОсОО «Микрохирургия глаза».

«В 2000 году после выхода КГНУ из состава учредителей ОсОО «Медицинский центр КГНУ «Интергоспиталь» основным ответчиком по погашению задолженностей стало ОсОО «Медицинский центр «Интергоспиталь». До сих пор ОсОО «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова не выплачивает полученный в виде оборудования технический кредит корейской стороне. По этому факту возбуждались уголовные дела в отношении руководства Министерства образования, КГНУ и директора ОсОО «Микрохирургия глаза» Алмазбека Исманкулова. Но они были прекращены в связи с истечением срока давности и привлечения к уголовной ответственности»,  подчеркнули в Минобразования.

«Эта ситуация снижает инвестиционный климат и бросает тень на имидж страны. Сейчас мы обратились с исковым заявлением в межрайонный суд Бишкека по вопросу невозврата клиникой Алмазбека Исманкулова денежных средств южнокорейской компании. Мы планируем решить вопрос в рамках действующего законодательства Кыргызстана», — заключили в ведомстве.
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