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Общество
Сюжет: COVID-19

Локдаун не остановил рост заболеваемости COVID-19 в Китае

В Китае вчера зарегистрировали 2 тысячи 461 новый случай заражения коронавирусом в острой форме. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает «Интерфакс».

Кроме того, в стране обнаружили еще 1 тысячу 226 бессимптомных случаев заболевания. В Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно.

Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемые властями жесткие меры, в том числе локдауны. Сутками ранее в КНР зарегистрировали 1 тысячу 226 случаев заражения в острой форме и 1 тысячу 206 бессимптомных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227926/
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