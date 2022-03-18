COVID-19 в мире. Заразились более 465,3 миллиона, умерли более 6 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 676 тысяч 605 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 465 миллионов 339 тысяч 841 человек. Больше всего зараженных в США (79 миллионов 684 тысячи 882), Индии (43 миллиона 1 тысяча 477), Бразилии (29 миллионов 532 тысячи 810), Франции (24 миллиона 46 тысяч 195), Великобритании (20 миллионов 150 тысяч 847), России (17 миллионов 231 тысяча 13), Турции (14 миллионов 644 тысячи 382), Аргентине (8 миллионов 990 тысяч 413), Иране (7 миллионов 135 тысяч 719), Колумбии (6 миллионов 79 тысяч 231), Испании (11 миллионов 260 тысяч 40), Италии (13 миллионов 645 тысяч 834) и Германии (18 миллионов 116 тысяч 688).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 64 тысяч 498. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 502 человека. В том числе в США всего скончались 970 тысяч 5 человек, Бразилии — 656 тысяч 693, Индии — 516 тысяч 132, Мексике — 321 тысяча 619, России — 355 тысяч 816, Великобритании — 163 тысячи 972 и Италии — 157 тысяч 442.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 787 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 206, Узбекистане — 237 тысяч 384, Таджикистане — 17 тысяч 786.