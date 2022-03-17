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Общество

В Иссык-Атинском районе государству вернули девять земельных участков

В Иссык-Атинском районе Чуйской области государству вернули девять земельных участков стоимостью 3 миллиона 870 тысяч сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
 
По результатам проверки надзорного органа установлено, что в 2019 году айыл окмоту незаконно передал гражданам девять земельных участков.
 
Прокуратура внесла в суд исковые заявления о признании недействительными государственных актов о праве частной собственности на девять земельных участков. По результатам рассмотрения исковые требования полностью удовлетворены.
 
На основании акта прокурорского реагирования, внесенного на имя главы айыл окмоту, девять земельных участков возвращены государству.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227874/
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