В Иссык-Атинском районе государству вернули девять земельных участков

В Иссык-Атинском районе Чуйской области государству вернули девять земельных участков стоимостью 3 миллиона 870 тысяч сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По результатам проверки надзорного органа установлено, что в 2019 году айыл окмоту незаконно передал гражданам девять земельных участков.

Прокуратура внесла в суд исковые заявления о признании недействительными государственных актов о праве частной собственности на девять земельных участков. По результатам рассмотрения исковые требования полностью удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования, внесенного на имя главы айыл окмоту, девять земельных участков возвращены государству.