В Бишкеке 18 марта облачно, слабый дождь. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 12 часов 1 минуты.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 28, проспект Чуй, 273, отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, Пушкина, Уметалиева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Кара-Кужур);

9.30-14.00 — улица Байтика Баатыра, 7б;

10.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Кол, Сон-Кол, Кара-Жыгач);

9.00-14.00 — 12-й микрорайон, 8, 25-27, 30, улица Нуркамал, 1;

9.30-16.00 — отрезки улиц Мичурина, Усенбаева, Жибек Жолу.

У кого намечается той

Эмиль Борончиев

Родился 18 марта 1962 года. Актер.

Одилжон Абдурахманов

Родился 18 марта 1996 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Памятные даты

Всемирный день сна

Впервые проведен 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

В среднем каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции.

Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь четырех часов сна снижает реакцию на 45 процентов. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний.

Первый выход человека в открытый космос

Фото из интернета. Космонавт

Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» создан специальный скафандр «Беркут». А тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

Люди, которые меняли мир

Родился летчик Ишембай Абдраимов

В 1914 году в селе Бос-Больтек родился кыргызский и советский летчик Ишембай Абдраимов.

Первый кыргызский пилот. Один из зачинателей кыргызской гражданской авиации. В 1933-м на легком биплане У-2 и двухмоторном пассажирско-транспортном самолете Ли-2 проложил многие авиамаршруты по высокогорным районам Кыргызстана. Налетал свыше 17 тысяч часов. Освоил 16 типов воздушных судов.

В течение 25 лет был шефом-пилотом первых руководителей республики. Именем Ишембая Абдраимова названы Кыргызский авиационный колледж, улица в Бишкеке, самолет «Боинг 737-400» авиакомпании Air Kyrgyzstan.

Умер в 2001 году.

Родился госдеятель Эмильбек Абакиров.

Фото администрации президента КР. Эмильбек Абакиров

Родился 18 марта 1929 года в селе Ак-Кудук Кочкорского района.

В декабре 1973 года избран председателем Кыргызского республиканского совета профсоюзов. На этом посту проработал до октября 1995-го.

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Являлся членом комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. Четыре раза избирался депутатом Верховного совета Киргизской ССР.

За доблестную трудовую деятельность удостоен ряда орденов и наград.

Умер 22 января 2022 года.

Погиб летчик Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

Куда сходить

Культура

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Саадак какты»;

покажет спектакль «Саадак какты»; Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт «Реквием»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — на спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!» с участием известных российских актеров.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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