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Общество

В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана

В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, 21 августа в селе Капыревщинское Ярцевского района Смоленской области прошла церемония открытия мемориальной доски в память о подвиге экипажа самолета ИЛ-2 в составе командира экипажа, Героя Советского Союза, младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева и борт-стрелка Алексея Ткачева.

Мемориальная доска изготовлена в Кыргызстане.

Делегация возложила цветы к открытой мемориальной доске, посадила 10 тянь-шаньских елей, привезенных из Кыргызстана родственниками героя, в средней школе села Капыревщинского провела встречу с поисковыми организациями Ярцевского района Смоленской области, обсудила вопросы сверки списков погибших воинов-кыргызстанцев, передала фотографии и материалы для школьного музея. 

Родственники героя Таранчиева пригласили жителей села в Беш-Кунгей с ответным визитом.

В рамках пребывания в Смоленской области делегация Кыргызстана также высадила деревья на аллее Мира в Смоленске, посетила захоронения погибших в Великую Отечественную войну воинов-кыргызстанцев на территории Гагаринского и Вяземского районов.
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