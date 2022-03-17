Окурки и грязь. Правозащитница показала УВД Первомайского района изнутри

Задержанная сегодня глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова показала, как выглядит УВД Первомайского района Бишкека изнутри. Видео она опубликовала в Facebook.

На кадрах видны сломанные и грязные окна на первом этаже здания. На подоконнике лежат окурки от сигарет и мусор.

«Неужели начальство УВД Первомайского района не замечает этого? Удивительно!» — сказала Азиза Абдирасулова.

Возле посольства России в Кыргызстане проходила акция протеста. К дипмиссии РФ выходили два человека — глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров. Позже присоединились еще несколько человек.

Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти. Однако протестующие потребовали предоставить официальное предостережение. Правоохранители задержали участников митинга и доставили в УВД Первомайского района.