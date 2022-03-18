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Общество

Афиша Бишкека на выходные: экоярмарка, спектакли и выставки

19 марта. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19-20 марта. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

19 марта. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

20 марта. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

20 марта. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

19-20 марта. Постоянные выставки музея

В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

19-20 марта. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-22 марта. Выставка «Просто весна»

Представлено более 60 произведений Натальи Копелович и Нюргуяны Иннокентьевой.

«Галерея М» (ЦУМ-2).

5-25 марта. Выставка «Весенний букет»

Выставка ошских художниц посвящена Международному женскому дню. Посетителям представлены около 40 работ в самых разных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Часть работ экспонируется впервые.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.00-17.00.

1 марта — 1 апреля. Выставка «Вернисаж, 46!»

Представлены работы художника Андрея Зотова. Понравившуюся картину можно будет приобрести.

Музей имени Николая Рериха, 11.00-13.00.

11-26 марта. Выставка «ИСУР: Сохраняя наследие»

Мультимедийная выставка, на которой можно будет познакомиться с живописными работами художников, а также с уникальными изделиями традиционной одежды и авторскими фотоработами, представляющими биокультурное разнообразие Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-27 марта. Выставка «Тот самый миг...»

Это выставка-продажа заслуженного деятеля культуры КР Сабиджана Бабаджанова. Представлены живопись и графика.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00 (открытие в 14.00).

Концерты, фестивали

20 марта. Вечер короткого рассказа

Гостей ждут Сэлинджер, Довлатов, Макс Фрай, Аверченко и другие мастера короткого рассказа. И, как и раньше, музыкально-песенные вкрапления под живую гитару от участников литературного клуба «Абажур».

Кафе «Винтаж» (улица Исанова), 18.00.

20 марта. Шоу «Цирк — страна чудес»

Вас ждет увлекательное сказочное представление с обезьяной, кошками, енотом и дикобразом.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

20-21 марта. Экоярмарка

На ярмарке будут представлены экопродукты отечественных производителей и изделия местных ремесленников. Вас ждут угощения — традиционные боорсоки и сумелек, юрта, танцевальная программа, мастер-классы и флешмобы для детей и взрослых.

ТРК «Таш-Рабат», 10.00-18.00.

Мастер-классы, лекции

19 марта. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

19 марта. Открытый урок по игре на барабанах

Любой желающий сможет попробовать себя в игре на ударных.

ТРЦ Tommi Mall, 16.00.

Для детей

19 марта. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

20 марта. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

20 марта. Мастер-класс по изготовлению брелока

Дети (5-15 лет) сделают брелок в виде юрты. Регистрация по телефону 0553500700.

Ресторан «Палермо», 13.00.

20 марта. Спектакль «Несносный слоненок»

«Несносный слоненок» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно. По мотивам сказки Редьярда Киплинга о любопытном слоненке.

В фойе состоятся ярмарка-продажа, а также выставка кукол из архива театра.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227765/
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