COVID-19 в мире. Заразились более 463,6 миллиона, умерли более 6 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 201 тысячу 551 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 463 миллиона 663 тысячи 236 человек. Больше всего зараженных в США (79 миллионов 631 тысяча 777), Индии (42 миллиона 998 тысяч 938), Бразилии (29 миллионов 488 тысяч 777), Франции (23 миллиона 946 тысяч 847), Великобритании (20 миллионов 59 тысяч 335), России (17 миллионов 196 тысяч 841), Турции (14 миллионов 623 тысячи 28), Аргентине (8 миллионов 985 тысяч 836), Иране (7 миллионов 133 тысячи 139), Колумбии (6 миллионов 78 тысяч 487), Испании (11 миллионов 260 тысяч 40), Италии (13 миллионов 563 тысячи 466) и Германии (17 миллионов 821 тысяча 440).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 57 тысяч 996. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 985 человек. В том числе в США всего скончались 968 тысяч 326 человек, Бразилии — 656 тысяч 231, Индии — 516 тысяч 72, Мексике — 321 тысяча 375, России — 355 тысяч 267, Великобритании — 163 тысячи 833 и Италии — 157 тысяч 314.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 776 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 103, Узбекистане — 237 тысяч 341, Таджикистане — 17 тысяч 786.