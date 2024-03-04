ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать

В Кыргызстане началась регистрация на Общереспубликанское тестирование. Как и в предыдущие годы, его проводит Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

Для чего регистрироваться на ОРТ, какие нужны для этого документы и в каком случае тест можно не сдавать — узнала редакция 24.kg.

1 Общереспубликанское тестирование сдавать обязательно? ОРТ является обязательным для поступления в вузы как на грантовые места, так и на все формы обучения на контрактной основе (очной, заочной и вечерней). Так что если вы собираетесь получить высшее образование, то необходимо сдать ОРТ. Не требуются результаты ОРТ при зачислении на некоторые специальности высших учебных заведений культуры и искусства и на отдельные специальности физической культуры и спорта. А вот для поступления на некоторые факультеты необходимо сдать не только основной, но и предметные тесты. Они проводятся по английскому языку, химии, биологии, физике, математике, истории, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе. Предметный тест оценивается отдельно от основного. В ЦООМО отмечают, что абитуриент может выбрать любое количество предметных тестов, но при этом должен учесть, что здесь не действует принцип «чем больше, тем лучше». Сдача предметного теста невозможна без сдачи основного теста. Есть такие специальности и направления, где еще предусмотрены дополнительные испытания, проводимые вузами. Узнать о требованиях к поступлению на те или иные специальности и направления можно здесь. Не включенные в этот список являются контрактными. Желающие поступить на них будут участвовать в конкурсе по результатам основного теста. Однако наличие профилирующего теста дает преимущественное право абитуриенту при зачислении на соответствующие направления.

2 Тест по государственному языку С этого года вводится тест по государственному языку, обязательный для всех поступающих в высшие учебные заведения. Тест по государственному языку определяет уровень его знания. Итоги не влияют на результаты конкурса при зачислении в вузы. Результаты основного и предметного тестов не выдаются без сдачи теста по госязыку.

3 ОРТ могут сдавать только выпускники этого года? Нет. В тесте могут принимать участие: учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения; выпускники прошлых лет, окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в высшем учебном заведении;

люди с высшим профессиональным образованием имеют право участвовать в тестировании при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной форме обучения и в форме экстерната. ВАЖНО! Если человек уже учится в вузе, он не может регистрироваться и сдавать ОРТ.

4 Как зарегистрироваться на ОРТ? Предварительно выпускники должны сначала получить доступ к личному кабинету. Абитуриентам, оканчивающим школу в этом году, его выдают ответственные по ОРТ лица по месту обучения. Выпускникам прошлых лет — ответственные по ОРТ в райоо (гороо) по месту жительства после предъявления лично оригиналов паспорта и аттестата (диплома), свидетельствующих о полученном среднем образовании. ВАЖНО! Логином личного кабинета является номер телефона выпускника. В дальнейшем этот номер будет использоваться для участия в конкурсе на зачисление в вузы. Поэтому не следует его менять после прохождения регистрации. После получения доступа для заполнения бланка онлайн-регистрации абитуриентам понадобятся: электронные фотографии оригинала паспорта (лицевая и оборотная стороны), если абитуриенту исполнилось 16 лет. Если нет, то необходимо получить справку с места учебы. На ней должна быть фотография, заверенная печатью учебного заведения, а также подпись директора. Кроме того, необходимо приложить электронную фотографию. Требования к снимкам есть на сайте ЦООМО. Выпускники прошлых лет также должны предоставить электронную фотографию оригинала аттестата (диплома о среднем специальном образовании). Инструкцию по заполнению бланка онлайн-регистрации можно получить у ответственного по ОРТ по месту учебы или в райоо (гороо) по месту жительства, а также она есть на сайте ЦООМО.

5 А можно не проходить регистрацию, а сразу прийти на тест? Нет. Абитуриенты без документов, удостоверяющих личность, и без регистрации на ОРТ на тестирование допускаться не будут. Если учащийся 11-го класса школы (выпускного курса колледжа, техникума) не достиг 16 лет, и у него нет паспорта, то в качестве удостоверения его личности могут быть использованы оригинал справки и электронная фотография этой справки из школы с фотографией учащегося. Справка должна быть заверена подписью директора школы (колледжа, техникума). Фотография учащегося должна быть скреплена печатью школы (колледжа, техникума).

6 Прохождение Общереспубликанского тестирования бесплатно? Нет. Абитуриент должен оплатить регистрационный взнос за основной и все выбранные предметные тесты — по 470 сомов за каждый. Стоимость теста по государственному языку — 200 сомов. Заплатить необходимую сумму можно в расчетно-сберегательную компанию или другой коммерческий банк и предъявить квитанцию об оплате ответственному лицу по ОРТ либо в своем личном кабинете ввести номер квитанции и сумму.