Департамент туризма снова передают Министерству культуры. Зачем?

Зачем департамент туризма снова передают Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики, 24.kg рассказал глава ведомства Азамат Жаманкулов.

По его словам, туризм и культурные объекты «часто переплетаются», поэтому было принято коллегиальное решение правительства о передаче сектора Минкультуры. «Будем делать все возможное для его развития. У правительства амбициозные планы, на следующий год однозначно будет увеличение бюджета на сферу туризма», — сказал Азамат Жаманкулов.

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Он отметил, что планируется создать фонд туризма, который займется инфраструктурными обновлениями. «Надеюсь, что с этим фондом будем быстро решать все те проблемы, которые не решались последние 20-30 лет. В том числе это вопросы туалетов, дорог к туробъектам, повышения сервиса, помощи предпринимателям в виде кредитов и каких-то послаблений в плане строительства отелей и так далее», — пояснил глава Минкультуры.

Азамат Жаманкулов добавил, что штатную численность департамента увеличивать не будут.

Напомним, весной 2021 года Департамент туризма вывели из состава Министерства культуры и передали Министерству экономики и финансов. Недавно уполномоченный госорган по туризму в КР просили вывести в отдельную структуру.