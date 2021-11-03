СОР-26. Страны Центральной Азии объединились для привлечения зеленых инвестиций

В шотландском городе Глазго продолжается 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

На ней впервые за 26 лет все пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан — презентовали собственный павильон как площадку для дискуссий и представления своих стратегий по достижению углеродной нейтральности.

Директор регионального экологического центра Зафар Махмудов рассказал журналистам, что обращение по организации павильона поступило в 2019 году по итогам СОР-25 в Мадриде.

«Центральноазиатский регион — это большие перспективы и неиспользованный потенциал, который нужно показать. Теперь такая возможность появилась. Павильон также предоставляет платформу для заявлений на высоком уровне. Кроме того, это возможность повысить узнаваемость региона в мире. Раньше каждое государство участвовало в подобных дискуссиях по отдельности либо в группах. Сегодня появился шанс продемонстрировать это единение взглядов и позиций», — сказал он.

На площадке павильона каждая страна Центральной Азии сможет рассказать о своих проектах по сокращению выбросов парниковых газов и определить, что возможно сделать собственными силами, а для чего потребуется внешняя помощь. Зафар Махмудов

Аналогичной точки зрения придерживается и Данияр Еринчинов, председатель совета директоров некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» при Министестве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Он добавил, что переходить к углеродной нейтральности, как того требуют страны мирового сообщества, необходимо. Но для этого нужны инвестиции, поскольку процесс очень дорогостоящий, и все вопросы следует решать сообща и в комплексе. «Участие в таких мероприятиях, как СОР, — демонстрация на международном уровне единой повестки. Это поспособствует тому, что наш голос, государств Центральной Азии имею в виду, будет услышан», — сказал Данияр Еринчинов.

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Он подчеркнул, что на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата все приехали за деньгами. Об этом ранее говорил и директор центра по климатическому финансированию при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Дастан Абдылдаев.

«Мы сделаем, дайте инвестиции. Поэтому развитые страны обязались выделять на переход к зеленой экономике ежегодно по $100 миллиардов», — заметил Данияр Еринчинов.

Он пояснил, что Международный центр зеленых технологий в Казахстане провел комплексный технологический аудит и выявил, что для перехода на принципы зеленой экономики потребуется в совокупности $700 миллиардов. При этом сокращение выбросов парниковых газов — верхушка айсберга. И чтобы амбициозные планы были реализованы, между государствами Центральной Азии не должно быть разногласий.

«СОР-26 и организация общего павильона показали: мы едины, мы действительно братья», — заявил Данияр Еринчинов.

Отметим, что для эффективного достижения целей СОР-26 основную финансовую нагрузку на себя приняли страны Евросоюза, Канада и Великобритания.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 государств мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015 году. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым странам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принял участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший в Глазго.