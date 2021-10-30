12:08
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов провела жеребьевку среди политических партий, баллотирующихся по единому избирательному округу, для определения очередности включения их в избирательный бюллетень.

ЦИК зарегистрировала списки 21 партии.

По итогам жеребьевки партии расположатся в следующем порядке:

  1. «Ата Мекен»;
  2. «Бутун Кыргызстан»;
  3. «Альянс»;
  4. «Легалайз»;
  5. «Ыйман Нуру»;
  6. «Кучтуу регион»;
  7. Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
  8. «Ынтымак»;
  9. «Ишеним»;
  10. «Азаттык»;
  11. «Мекенчил эл»;
  12. Партия зеленых Кыргызстана;
  13. «Жашасын Кыргызстан»;
  14. «Социал-демократы»;
  15. «Аруузат — Эл куту»;
  16. Патриотическая партия единения Кыргызстана;
  17. «Улуттар биримдиги»;
  18. «Эл умуту»;
  19. «Ордо»;
  20. «Улуу-Журт»;
  21. «Ата Журт Кыргызстан».

Добавим, что сегодня пройдет жеребьевка одномандатников по каждому из 36 округов отдельно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212179/
просмотров: 808
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 321 кандидата-одномандатника
Выборы-2021. Три человека отказались от участия в гонке
Выборы-2021. Эксперты опасаются, что внутренние мигранты не смогут проголосовать
Выборы-2021 будут самыми сложными в истории суверенного Кыргызстана — эксперты
Выборы-2021. Вызывает вопросы агитация в соцсетях: почему?
Антикоррупционный деловой совет: все внимание на выборы — честные и справедливые
Выборы-2021. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности
Выборы-2021. В МВД поступило 12 заявлений о нарушениях избирательного процесса
В Кыргызстане создана платформа «За честные и справедливые выборы»
Выборы-2021. ЦИК назвала дату проведения жеребьевки по размещению в бюллетенях
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Увидеть дочь перед смертью. История человеческого равнодушия Увидеть дочь перед смертью. История человеческого равнодушия
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
30 октября, суббота
12:06
ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрата ГКНБ пресек контрабандный вывоз горнорудного концентрат...
12:03
В Бишкеке задержан активист Бакай Кашкарбаев
12:03
В школе № 51 Бишкека нет отопления. Родители боятся, что детей отправят на онлайн
11:42
Из Орто-Токойского водохранилища выловили почти девять километров сетей
11:33
Адвокат считает незаконным задержание замглавы Погранслужбы ГКНБ