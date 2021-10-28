Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала списки 21 партии

ЦИК зарегистрировала списки 21 партии. Об этом стало известно сегодня на заседании.

Уточняется, что в бюллетене окажутся следующие политорганизации:

«Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

Патриотическая партия единения Кыргызстана;

«Ата Мекен»;

«Ыйман Нуру»;

Социально-политическая партия «Эл умуту»;

«Азаттык»;

«Ынтымак»;

«Кучтуу регион»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Аруузат — Эл куту»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Мекенчил эл»;

«Ордо»;

Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;

«Улуу-Журт»;

«Легалайз»;

«Социал-демократы»;

«Жашасын Кыргызстан».

Что касается кандидатов-одномандатников, то перечень прошедших регистрацию Центризбирком опубликует завтра.

Отметим, агитация начинается 29 октября. Известно, что 326 кандидатов-одномандатников допущены до участия в гонке. Уточняется, что из них восемь претендентов отказались баллотироваться, в том числе одна женщина — Муса кызы Алина.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.