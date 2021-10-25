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Общество

Мобильная клиника наконец-то начала работать. Выехала в Кемин

Мобильный медицинский комплекс, предоставленный по линии Исламского банка развития, направлен в Кеминский район Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Но бесплатные медицинские осмотры начнутся в ноябре, сейчас, по данным ведомства, ведутся подготовительные работы для запуска клиники.

В составе мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также в составе мобильных клиник микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.

В ведомстве добавили, что с 24 сентября по 4 октября делегация Исламского банка развития совместно с норвежской компанией NORMEKA AS провели ознакомительную поездку в регионы (Чуйская, Иссык-Кульская, Ошская и Баткенская области) для определения места дислокации мобильных медицинских клиник. После чего принято решение начать работу с Кеминского района.

Отметим, что клинику передали 5 мая, но долгое время она простаивала на стоянке в микрорайоне «Асанбай». 27 августа в Минздраве заявили, что технику до сих пор не используют, потому что ответственные лица продолжают проверять качество и надежность оборудования. «В настоящее время завершены таможенная очистка транспорта, регистрация транспортных средств на имя Министерства здравоохранения, а также согласованы с Исламским банком развития правовые вопросы по принадлежности и использованию указанных мобильных клиник», — отметили в ведомстве.

Напомним, Исламский банк развития через тендер отобрал норвежскую компанию NORMEKA AS в качестве реализатора проекта, которая изготовила на зарубежных заводах и доставила мобильные клиники в Кыргызстан.

Проект рассчитан на пять лет, доноры в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков — заработной платой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211548/
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