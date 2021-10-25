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Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 85 человек

Число обратившихся за помощью в медучреждения после отравления едой из «Империи пиццы» увеличилось до 85 человек. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

На 7.30 общее число обратившихся в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением составило 85 человек.

Стационарное лечение получает одна пациентка, ее состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

В инфекционное отделение Железнодорожной больницы 23-24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек, из них трое детей.

По данным заведующего отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамата Мурзашева, пострадавшие употребляли роллы из четырех точек «Империи пиццы», расположенных в разных районах города.

Специалисты ЦГСЭН продолжают расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211462/
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