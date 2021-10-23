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Общество
Сюжет: COVID-19

Рост ОРВИ. В Бишкеке развернут еще один стационар для детей

На базе Городского детск­ого центра профилакт­ики и реабилитации туберкулеза раз­вернут дополнительный временный инфекцио­нный стационар для госпитализации и лече­ния детей с ОРВИ и внебольничной пневмон­ией. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, решение принято в целях разгрузки Городской детской клинической больницы скорой меди­цинской помощи и Национального центра ох­раны материнства и детства.​

«Во временный ст­ационар будут направ­ляться дети со средн­етяжелой степенью за­болевания», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее доп­олнительные койки для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией разве­рнули на базе Респ­убликанского диагнос­тического центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211379/
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