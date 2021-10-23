Рост ОРВИ. В Бишкеке развернут еще один стационар для детей

На базе Городского детского центра профилактики и реабилитации туберкулеза развернут дополнительный временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, решение принято в целях разгрузки Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и Национального центра охраны материнства и детства.
«Во временный стационар будут направляться дети со среднетяжелой степенью заболевания», — отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее дополнительные койки для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией развернули на базе Республиканского диагностического центра.