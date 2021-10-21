Рост ОРВИ. В Диагностическом центре развернут временный стационар для детей

На базе Республиканского диагностического центра будет развернут временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, дополнительные койки развернут с 22 октября в целях разгрузки Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и Национального центра охраны материнства и детства. Во временный стационар будут направляться дети с ОРВИ и пневмонией неуточненной этиологии со средней степенью тяжести.

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В Минздраве напоминают, что в период эпидемиологического подъема ОРВИ и гриппа центры семейной медицины в Бишкеке будут работать и в выходные дни.

Ведется еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Правила профилактики при гриппе, ОРВИ и COVID-19 одинаковые. Поэтому медики просят соблюдать элементарные правила гигиены:

— мыть руки и применять антисептики;

— носить маски;

— избегать мест массового скопления людей;

— пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19.