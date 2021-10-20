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Общество

Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кыргызстане еще далеко не пройден. Об этом 24.kg сообщил директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Султан Абдыкадыров.

По его словам, ежегодно с наступлением холодов наблюдается подъем заболеваемости. Раньше пик обычно приходился на декабрь. По прогнозам на этот год, его ожидают в конце ноября — декабре.

На 41-й неделе 2021 года зарегистрировано 4 тысячи 974 случая заболеваемости ОРВИ и гриппом на 100 тысяч населения. 94 процента заболевших — дети до 14 лет.

«Мы ведем дозорный эпиднадзор, определяем штамм гриппа. Сейчас также циркулируют аденовирус, парагрипп нескольких типов», — сказал Султан Абдыкадыров.

Он отметил, что в 2020 году грипп в КР вообще не регистрировался, а ОРВИ сократилась в несколько раз.

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«Во-первых, все сидели дома. Плюс в основном бушевал коронавирус, который вытеснил других. Но вирусы очень быстро приспосабливаются, они уже адаптировались, — пояснил глава ДГСЭН. — Сейчас самая главная наша задача — обеспечить своевременное лечение, в том числе стационарное. Необходимость в госпитализации низкая, в основном все лечатся амбулаторно. Ситуация в стационарах стабильная, при необходимости будут открывать дополнительные места».

Султан Абдыкадыров добавил, что по школам отслеживается посещаемость. Если 20 процентов учащихся пропускают уроки по болезни, то в классах будет вводиться карантин.

Отметим, что пользователи соцсетей задаются вопросом, что за непонятный вирус бушует в Бишкеке, изучает ли его Минздрав и почему так много детей болеет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210964/
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