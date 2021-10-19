Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или обычная ОРВИ

В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Пользователи говорят, что в классах отсутствует много учеников. Но врачи утверждают: повода для паники нет — в стране и столице сезонный рост ОРВИ.

Чем болеешь, скажет врач

В доковидное время осень была горячим сезоном для Республиканской клинической инфекционной больницы. Но сегодня она принимает только пациентов с коронавирусом. Хотя, по словам главного врача Гульжигита Алиева, иногда к нам приходят, привозят больных с ОРВИ, но их отправляют в другие стационары или поликлиники.

Гульжигит Аалиев подчеркнул, что определять, чем именно болен человек, должен врач. И согласно диагнозу делать назначение, определять, нужна ли госпитализация.

«И при гриппе, и при COVID-19 клинические проявления схожи. Есть так называемый эпидемиологический анамнез, пациента спрашивают, контактировал ли он с больным COVID-19, берут анализ ПЦР и так далее. При коронавирусе, в отличие от гриппа, может происходить нарушение дыхания — нехватка воздуха, других органов и систем. Может быть расстройство кишечника. Очень много симптомов, которые помогают отличить. Но, повторюсь, делать это должен врач», — отметил он.

Главврач добавил, что в РКИБ поступает много пациентов в тяжелом состоянии. «Когда спрашиваем их, почему не обратились раньше, отвечают, что думали, что у них ОРВИ и грипп, а там уже поражение легких», — сказал он.

Поэтому при первых симптомах необходимо показаться специалисту. Ни в коем случае не заниматься самолечением. А то у нас люди любят следовать советам соседей, родственников, друзей, знакомых. И потом попадают к нам в реанимацию. Гульжигит Аалиев

Гульжигит Аалиев отметил, что среди реанимационных больных нет вакцинированных. «Конечно, поступают привитые, но они быстрее поправляются, у них легче протекает заболевание», — сказал он.

Заболел — обращайся в поликлинику

В выходные в социальных сетях стали жаловаться на огромные очереди в третьей детской больнице (Городская клиническая детская больница скорой медицинской помощи). Главный врач Акылбек Маманов подтвердил, что было много деток, но при этом отметил, что многие из них до этого в поликлинику не обращались.

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«Например, в воскресенье, 17 октября, всего обратились 702 больных, из них с вирусными заболеваниями — 348. Но госпитализировали всего 42 ребенка, остальных обслужили амбулаторно. Но мы — больница и амбулаторным лечением не занимаемся. Это задача поликлиник. ЦСМ работают шесть дней в неделю. Кроме того, принято решение, что в воскресенье будут принимать дежурные врачи», — отметил он.

При первых симптомах необходимо обращаться в поликлинику. Врач осмотрит ребенка, поставит диагноз, если необходимо, даст направление на госпитализацию.

«Во внерабочее время можно получить консультацию по номерам 118, 103, у своего семейного врача. Если температура не сбивается, можно вызвать скорую или самостоятельно привезти ребенка в больницу», — отметил он.

Акылбек Маманов добавил, что у всех детей, которых госпитализируют, берут ПЦР-анализ.

Сказать, что число детей с COVID-19 выросло, нельзя Акылбек Маманов

Осень приходит с соплями

По словам начальника эпидемиологического управления ДГСЭН Динары Оторбаевой, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями наблюдается каждую осень.

Большинство случаев регистрируется в Бишкеке и Чуйской области.

Исключением стал лишь 2020-й, но связано это с тем, что тогда действовали ограничительные меры, дети не посещали школ, детских садов, а многие работали удаленно.

«Обычно рост заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается в конце сентября — начале октября. Осенью многие заболевают потому, что в холодное время года вирусы устойчивы к внешней среде. Кроме того, заболеваемость зависит и от соблюдения мер предосторожности, личной гигиены», — отметила Динара Оторбаева.

По предварительным эпидемиологическим прогнозам, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается со второй половины декабря.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по республике стабильная», — отметили в ДГСЭН.

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В столичной мэрии убедительно просят не отправлять больных детей в школы и детские сады, чтобы они не заражали других. Да и взрослым при первых симптомах простуды лучше воздержаться от посещения трудового коллектива и оставаться дома.

Врачи отмечают, что правила профилактики при гриппе, ОРВИ и COVID-19 одинаковые. Поэтому необходимо соблюдать элементарную гигиену: мыть руки и применять антисептики, носить маски, избегать мест массового скопления людей, а также пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19.