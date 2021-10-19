Приложение «Путешествую без COVID-19» чаще всего скачивают кыргызстанцы

Названы страны, где наиболее востребовано приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом сегодня во время видеомоста сообщил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

По его словам, на первом месте по скачиванию приложения — Кыргызстан (примерно 400 тысяч скачиваний). «И не случайно, что миллионный пользователь тоже из Кыргызстана. Конкретно мы не можем назвать, кто это, ведь у нас обезличены персональные данные. На втором месте — Беларусь, на третьем — Армения», — сказал Тигран Саркисян.

Он отметил, что Узбекистан, Азербайджан и Молдова присоединились к проекту гораздо позже. «Поэтому и итоги такие будет правильнее проводить через год, когда у нас будут данные за более солидный промежуток времени», — заметил Тигран Саркисян.

Использование приложения является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.