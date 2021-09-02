Азербайджан и Молдова присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19»

Лаборатории Азербайджана и Молдовы присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19». Об этом сообщает Евразийский банк развития.

Сдать ПЦР-тест для получения QR-кода уже можно в 30 пунктах забора биоматериала в Азербайджане и в пяти пунктах в Молдове. Подробный и актуальный перечень ближайших организаций доступен пользователям в приложении.

С 1 сентября 2021 года использование приложения «Путешествую без COVID-19» становится обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Такое требование содержится в актуальной редакции распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020-го № 635-р.

Всего к приложению подключены 2 тысячи 570 пунктов забора биоматериала: 80 — в Армении, 69 — в Беларуси, 1 тысяча 436 — в России, 525 — в Казахстане, 183 — в Кыргызстане, 100 — в Таджикистане, 142 — в Узбекистане. На сегодня «Путешествую без COVID-19» в обязательном порядке используется для въезда в Россию из государств — участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Приложение установлено на телефон у 723 тысяч пользователей, которые получили через него порядка 945 тысяч результатов ПЦР-тестов.

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Оно призвано обеспечивать свободу и безопасность перемещения между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Использование «Путешествую без COVID-19» помогает снизить риск распространения коронавируса и способствует улучшению межгосударственного контроля.