Приложением «Путешествую без COVID-19» пользуются больше миллиона человек

Количество пользователей приложения «Путешествую без COVID-19» перевалило за миллион. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

«Такое резкое увеличение количества пользователей было для нас неожиданным. Ведь начинали мы довольно скромно. Расширилась и география пользователей. Сервисы, которые мы предоставляем, будут также расширяться», — сказал Тигран Саркисян.

Он отметил, что возможности появления липовых зеленых QR-кодов нет.

«Путешествую без COVID-19» — первый проект Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. Это снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Использование приложения является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.