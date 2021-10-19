18:40
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Общество

Приложением «Путешествую без COVID-19» пользуются больше миллиона человек

Количество пользователей приложения «Путешествую без COVID-19» перевалило за миллион. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

«Такое резкое увеличение количества пользователей было для нас неожиданным. Ведь начинали мы довольно скромно. Расширилась и география пользователей. Сервисы, которые мы предоставляем, будут также расширяться», — сказал Тигран Саркисян.

Он отметил, что возможности появления липовых зеленых QR-кодов нет.

«Путешествую без COVID-19» — первый проект Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Задача приложения — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. Это снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Использование приложения является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210920/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Приложение «Путешествую без COVID-19» чаще всего скачивают кыргызстанцы
Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или обычная ОРВИ
COVID-19. США передали Кыргызстану очередную гумпомощь на 1 миллион сомов
С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 школьников и сотрудников
COVID-19. В Бишкеке заболеваемость среди детей снизилась
Рост ОРВИ. Количество обращений в детскую больницу № 3 выросло в два раза
Памятник погибшим в пандемию COVID-19 медикам открыли в Бишкеке
COVID-19 в мире. Заразились более 241,1 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
От коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Коронавирусом болеет 1 тысяча 98 человек, 203 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
19 октября, вторник
18:33
Приложение «Путешествую без COVID-19» чаще всего скачивают кыргызстанцы Приложение «Путешествую без COVID-19» чаще всего скачив...
18:31
Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
18:30
20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Приложением «Путешествую без COVID-19» пользуются больше миллиона человек
18:15
Почти 10 тысячам субъектов бизнеса списали пени и штрафы