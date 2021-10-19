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Общество

Как в Бишкеке. В Кара-Балте подняли стоимость проезда в общественном транспорте

В Кара-Балте с 1 ноября повысятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что такое решение накануне приняли депутаты местного кенеша.

«8 июля 2021 года в горкенеш поступило обращение от руководства пассажирской автобазы с просьбой повысить тарифы в связи с подорожанием топлива и запчастей на автотранспорт. Депутаты обсудили вопрос и приняли решение с 1 ноября повысить тариф на проезд в общественном транспорте», — уточнили в мэрии.

Внутри города стоимость проезда повышается с 10 до 13 сомов. Для льготников (школьников и пенсионеров, при наличии пенсионного удостоверения) стоимость проезда останется прежней — 7 сомов. Изменился тариф и для маршруток «Кара-Балта — Бишкек». Он повысился с 60 до 75 сомов.

Напомним, ранее депутаты городского кенеша Бишкека приняли решение повысить в столице стоимость проезда в общественном транспорте. Постановление также вступает в силу с 1 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210898/
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