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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Азиза Батукаева. Верховный суд вновь пересмотрит дело

Верховный суд вновь пересмотрит уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Он отметил, что ранее Генпрокуратура внесла представление об отмене решения о рассмотрении дела в первой инстанции. Коллегия Верховного суда удовлетворила прошение надзорного органа.

«Приговоры первой и второй инстанций остаются в силе. Теперь Верховный суд вновь пересмотрит дело и представление прокурора об увеличении ответственности в отношении Алмазбека Атамбаева. Кроме того, суд рассмотрит жалобы адвокатов других фигурантов уголовного дела. Защита Алмазбека Атамбаева будет просить вынесения оправдательного приговора», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе. Верховный суд отменил все вердикты предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210797/
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