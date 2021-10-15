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Общество

«Алтын балалык». Сколько собрали средств на восстановление центра

Подведены итоги благотворительного марафона по сбору средств для запуска реабилитационного центра «Алтын балалык». Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

«По подсчетам счетно-ревизионной комиссии, фактически собрано 29 миллионов 300 тысяч 138 сомов. Еще ожидается поступление по сертификатам на сумму 13 миллионов 183 тысячи 333 сома (около 42,5 миллиона сомов. — Прим. 24.kg)», — отметили в ведомстве.

В министерстве пообещали предоставить полную информацию по фактическому поступлению на следующей неделе после перечисления средств, озвученных участниками марафона с наименованиями и суммой.

Марафон прошел сегодня. Но сбор средств продолжается на электронные кошельки и расчетный счет.

Известно, что Садыр Жапаров выделил 3 миллиона сомов из фонда главы государства, его супруга Айгуль Жапарова от имени семьи президента внесла 500 тысяч сомов.

Кроме того, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров передал от имени кабмина 3 миллиона сомов. Свои пожертвования сделали и другие участники благотворительной акции.

На марафоне также стало известно, что реабилитационный центр вернет свое название «Алтын балалык». Такое поручение дал Садыр Жапаров.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев пожертвовал 1 миллион сомов из полученного научного гранта от ФАНО за 2021 год для детского реабилитационного центра «Алтын балалык» в Чолпон-Ате. В своем письме он отметил, что строительство комплекса началось под патронажем фонда «Мээрим» Майрам Акаевой.

Ранее в Минздраве сообщили, что реабилитационный центр будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. На завершение строительства, по подсчетам ведомства, требуется 1,5 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210591/
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