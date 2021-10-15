Минобразования КР: В школах изучают не более 16 предметов

Количество изучаемых школьных предметов в Кыргызстане не превышает 16. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По ее данным, согласно базисному учебному плану, который готовится на основе государственного образовательного стандарта, в 2021/22 учебном году в школах страны изучаются только 22 предмета (в целом с 1-го по 11-й класс). При этом всю линейку предметов дети изучают не сразу. Часть предметов учат с 1-го по 4-й класс, часть предметов начинается в 5-м или 7-8-х классах и так далее. Таким образом, максимально возможное количество предметов, изучаемое одновременно учащимися одной параллели, не превышает 16.

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В частности:

с 1-го по 4-й класс учащиеся изучают 8 предметов;

с 5-го по 9-й класс — 16 предметов;

с 10-го по 11-й класс — 15 предметов.

«Если в среднем считать сумму всех часов в 1-11-х классах и делить их на количество параллелей, то средняя часовая нагрузка на кыргызстанского школьника составляет 922 часа, что, учитывая билингвальность нашего государства (наличие двух основных языков — государственного и официального), не является сверхвысокой нагрузкой. Также необходимо учесть, что в Кыргызстане уделяется внимание и изучению родных языков для узбекского, таджикского и дунганского населения. При этом добавляются не только узбекский и таджикский языки, но и изучение литературы братских народов», — пояснили в Минобразования.

Ранее в фонде KG Analytics сообщили о высокой учебной нагрузке на учащихся школ в Кыргызстане. Согласно его данным, в советское время в наших школах изучалось 17 учебных предметов, а сегодня 25, что значительно превышает общепринятые стандарты. «В среднем школьник в КР учится 1 тысячу 60 часов в год, в то время как в Эстонии — 820, в Финляндии — 808, в России — 803. Очевидно, что высокая учебная нагрузка не гарантирует высокие результаты обучения», — говорится в обзоре фонда.