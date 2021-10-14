Предметов много, а уровень обучения самый низкий. Эксперты о школах Кыргызстана

Учебная нагрузка на учащихся школ в Кыргызстане высокая. Об этом говорится в обзоре фонда KG Analytics.

Согласно его данным, в советское время в наших школах изучалось 17 учебных предметов, а сегодня 25, что значительно превышает общепринятые стандарты.

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«В среднем в мире количество изучаемых предметов варьируется от 8 до 15. Количество и содержание дисциплин в школах Кыргызстана требуют сокращения и пересмотра для более глубокого их изучения», — считают эксперты.

«В среднем школьник в Кыргызстане учится 1 тысячу 60 часов в год, в то время как в Эстонии — 820, в Финляндии — 808, в России — 803. Очевидно, что высокая учебная нагрузка не гарантирует высокие результаты обучения. В международных рейтингах наша республика занимает последнее место, в то время как все вышеперечисленные страны отнесены к государствам со значительно лучшим качеством школьного образования», — отмечается в обзоре.

В Кыргызстане 1 миллион 350 тысяч учащихся школ, то есть практически каждый пятый житель нашей страны — школьник. Около 6 процентов детей школьного возраста не посещают учебное заведение в связи с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми материальными условиями, многие из которых — дети трудовых мигрантов.