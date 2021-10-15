«Алтын балалык». На марафоне собрали уже 40 миллионов сомов

На благотворительном марафоне по сбору финансовых средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Алтын балалык» в Чолпон-Ате уже собрали 40 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, мероприятие продлится до 15.00. Кроме того, продолжается сбор средств на электронные кошельки и расчетный счет.

Читайте по теме На Иссык-Куле откроют центр для детей с инвалидностью. Идет сбор средств

Известно, что Садыр Жапаров выделил 3 миллиона сомов из фонда главы государства, его супруга Айгуль Жапарова от имени семьи президента внесла 500 тысяч сомов.

Кроме того, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров передал от имени кабмина 3 миллиона сомов. Свои пожертвования сделали и другие участники благотворительной акции.

На марафоне также стало известно, что реабилитационный центр вернет свое название «Алтын балалык». Такое поручение дал президент.

Ранее в Минздраве сообщили, что реабилитационный центр будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. На завершение строительства, по подсчетам ведомства, требуется 1,5 миллиарда сомов.