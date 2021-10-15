Нелегитимный съезд адвокатов. Юристы судятся со своим руководством

Адвокаты продолжают судиться с руководством адвокатуры Кыргызстана. Очередной процесс прошел сегодня в Ленинском районном суде Бишкека.

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Отметим, что предметом спора стало то, что ранее на заседании Совета адвокатуры приняли решение об участии лишь 45 адвокатов на съезде, который прошел 30 сентября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

По словам юриста Эсении Рамазановой, она просила пересмотреть решение о квоте для участия в форуме — по пять адвокатов от каждой территории (всего территорий девять).

«Съезд считается легитимным, если в нем участвуют более половины избранных делегатов, которые составляют численность всей адвокатуры, а всего у нас примерно 3 тысячи адвокатов. По факту на съезде участвуют только 45 человек — это нарушает права других. На мое письмо никто не ответил, поэтому была вынуждена обратиться в суд с иском еще весной. Но там тоже не рассматривали, взялись за заявление только перед съездом», — сказала она.

Сегодня в суде выступила заявительница, третья сторона и ответчики. Процесс продолжится 28 октября.

Напомним, 30 сентября прошел съезд членов адвокатуры Кыргызстана. После выступления президента Садыра Жапарова разразился скандал — многих присутствующих утром юристов не впустили в здание Кыргызской национальной филармонии.