О тяжести жерновов кыргызского правосудия рассказал Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на II Съезде адвокатов. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Для эффективности деятельности правоохранительной системы и правосудия необходимо, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности независимо, без вмешательства со стороны правоохранительных органов или иных источников влияния, а также были защищенными как на уровне законодательства, так и на практике от нападок и преследований», — отметил президент.

Он добавил, что адвокаты не могут выполнять эту роль, если их независимость оказывается под угрозой — будь то в результате давления, нападок или преследования — или если суды не являются беспристрастными и функции адвокатуры, предусмотренные международными стандартами, не соблюдаются и не защищаются.

«История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может быть подвержена человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды. Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия, случайно попавши в них», — напомнил Садыр Жапаров.

«Я это говорю как человек, несколько лет на себе испытавший всю тяжесть этих жерновов. И честно скажу, без помощи адвокатов, прежде всего их моральной поддержки, мне было бы тяжело выдержать эту тяжесть жерновов правоохранительной и судебной системы», — отметил он.