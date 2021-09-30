Скандал на съезде адвокатов в Бишкеке. 200 делегатов не пустили в здание

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии проходит съезд адвокатов. С утра на нем выступил президент Садыр Жапаров. После обеда около 200 делегатов не смогли вернуться в зал.

По данным Бактыбека Жумашева, председатель Совета адвокатов Билим Райымкулов распорядился, чтобы на съезд были допущены только те, кто есть в списке.

«До обеда об этом ничего не говорилось, наоборот, нам сказали, чтобы все адвокаты пришли и участвовали в мероприятии. Сейчас у них планы поменялись, появился какой-то список, представители Совета адвокатуры не говорят, кто дал список, кто его составлял», — сказал Бактыбек Жумашев.

Член совета адвокатуры Эсения Рамазанова сообщила, что еще утром и речи не было о составлении списка. «Съезд открытый, список мы не составляли и не принимали решения о том, что мероприятие носит закрытый характер», — сказала Эсения Рамазанова.

Известно, что на съезде подрались адвокаты. Их разняли милиционеры.

Отметим, что ранее президент Садыр Жапаров заявил, что на съезде адвокатов должно быть как можно больше делегатов.