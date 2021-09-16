Осторожно, школа! Спортзал в ангаре, осыпающиеся стены и экстремальные условия

Начался учебный год. Многие школьники Кыргызстана больше года провели вне стен учебных заведений, вынужденные из-за пандемии коронавируса получать знания онлайн. Сегодня они вновь вернулись за парты. Но не для всех этот день стал праздником. Радость омрачает состояние некоторых школ, где дети вынуждены учиться в старых, непригодных зданиях, а в отдельных случаях и опасных, которые могут вот-вот разрушиться.

Команда магистрантов Американского университета в Центральной Азии подготовила серию материалов о школах в Кыргызстане. Картина ужасающая: каждое десятое учебное заведение в стране аварийное и не подлежит использованию. Но там продолжают учиться дети.

24.kg публикует текстовую версию проекта «Трещина» о школах в разных регионах. Сегодня о зданиях учебных заведений Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Тепло, но нечем дышать

Средняя школа имени Жусупа Абдрахманова в селе Ананьево — одна из старейших в Кыргызстане. В свое время ее окончили выдающиеся просветители и государственные деятели страны — Жусуп Абдрахманов и Касым Тыныстанов.

Читайте по теме Осторожно, школа! В любой момент может обрушиться потолок или провалиться пол

Она была построена в 1908 году. Это одноэтажное здание с низкими потолками и крошечными окнами. Без водопровода и с туалетом на улице. Все в этой школе дышит 1908-м. В каждом классе здесь можно увидеть большую черную контрамарку — изобретение первой половины XVIII века. Эти печи были широко распространены в XIX веке, в XX веке их заменило паровое отопление.

«В этом классе зимой мы стараемся не заниматься, если он отапливается, мы задыхаемся. Дым по всему зданию, в коридоре ничего не видно. С этими контрамарками одни проблемы, чинят-чинят их, но все равно дышать нечем. Приходится выбирать: или тепло, но нечем дышать, или есть чем дышать, но холодно. Обычно мы выбираем второе. И дети, и мы сами часто болеем», — рассказывают учителя.

В этой школе учится 415 детей в две смены. Кабинетов не хватает, ни о каких новых технологиях речи тут не идет. Старые парты, деревянные доски, на стенах плакаты.

«Осенью и весной крыша течет, своими силами что-то пытаемся сделать. Вот трещина идет по стене, вон пол проваливается. В этот класс стараемся не входить, тут может обвалиться стена», — ведет нас по узкому коридору завуч школы Гульнара Касымалиева.

Вместо спортзала ангар

На стенах в коридоре школьные газеты, рисунки, на подоконниках герань. Обязательный элемент каждого класса — доисторический умывальник. Сверху в него заливается ведро воды, внизу стоит еще одно для слива. Помыли руки, вытерли висящим на гвоздике полотенцем.

Столовая — маленькое помещение во дворе. Чисто, пусто, темно. Под потолком раскачивается лампочка Ильича.

«Горячего питания у нас нет. Вот завтраки даем детям. Это коржик или булочка с чаем», — показывает Гульнара Шатыкановна.

В столовой уже знакомые умывальники, во дворе бочка с водой.

Тут же здание, больше похожее на ангар. Завуч говорит, это их актовый и спортивный залы. В туалет, находящийся за хозпостройками, войти мы не решились.

«До того, как МЧС выписало нашей школе заключение об аварийности, к нам лет пять подряд приезжали депутаты. Походят, посмотрят, говорят: ну еще лет 15 тут можно учиться», — рассказывает завуч.

В ста метрах от старой ведется строительство новой двухэтажной школы. Государство выделило средства и обещало ввести в эксплуатацию ее к новому учебному году. Пока мы видим здесь только стены, с коммуникациями и отделкой еще ничего не ясно.

«У нас в селе главная проблема — вода. Ее дают на час в обед. Поэтому, что там будет в новой школе с отоплением, канализацией, я сказать не могу», — признается Гульнара Касымалиева.

Мы ходим по недостроенному объекту, обращаем внимание на то, что помещения какие-то маленькие, даже в сравнении с классами старой школы эти кабинеты меньше.

«Да, мы тоже сразу сказали, что это очень маленькие классные комнаты, у нас в классах до 30 детей, а сюда вместится не больше 16, и при этом учитель будет прижат к доске. Но мы и этому рады, пусть только скорее достроят. Будем учиться в несколько смен, но хоть в безопасности и, может быть, в тепле. Мы надеемся», — добавила завуч.

В экстремальных условиях

Средняя школа имени Абдылдаева в селе Кара-Тоо Кочкорского района Нарынской области была построена в 1927 году методом ашара. Без малого сто лет здание успело послужить и детским домом, и интернатом, и школой.

За это время маленькая саманная постройка под горой осела, осыпалась, обветшала. В 2015-м районный отдел МЧС признал здание аварийным.

В октябре 2020 года в селе началось строительство новой школы на 275 учеников, для этих целей было выделено 3 гектара земли и более 90 миллионов сомов.

«Да, начали строить новую школу, дети и родители обрадовались, планировали учебу в новом здании. Строители залили фундамент и остановились, потому что прекратили финансирование, денег нет. Учимся в старом здании», — рассказывает директор школы Талгар Исаев.

Мы идем по длинному коридору, под нами скрипят полы, через щели во входной двери виден школьный двор. Уборщица тщательно протирает подоконники, натирает потрескавшиеся рамы.

«Крыша протекает. С потолка все время сыпется песок. Стены смещены, при малейшем землетрясении потолок может упасть. Двери очень старые, толком не закрываются. Зимой очень холодно в классах. Дети сидят на уроках в куртках. Окна старые, солнце хотя бы немного греет. Ремонту школа не подлежит», — продолжает директор.

За окном бегают дети, играют в прятки. На них красивая школьная форма: девочки в белых бантах и белых колготках, мальчики в белых рубашках и бордовых пиджаках. Совсем не отличаются от столичных ребят. Только учатся в небезопасном месте, в школе без воды, отопления и с уличным туалетом.

«Наши дети, конечно, учатся в экстремальных условиях. Чтобы дойти до учебного заведения, нужно перейти водный канал, он отделяет село от школы. Каждый раз переживаем, особенно за малышей, могут упасть в воду», — продолжает Талгар Исаев.

Обогревается школа контрамарками. В каждом классе в углу чернеет напоминание о прошлом — печка из XIX века. К ней сиротливо жмется электрический обогреватель.

«По пожарным соображениям такие обогреватели ставить запрещено, но мы ставим, деваться некуда. Сильно холодно в классах», — оправдывается директор.

За учительницей из школы вышли дети, выстроились в шеренгу, идут в ногу. Педагог ускорила шаг, почти бежит, ноги путаются в подоле шерстяной юбки, дети бегут за ней. Спрашиваем директора, куда бежит эта группа. Он отвечает, что это урок физкультуры, спортзала в школе нет, учительницы начальной школы у своих классов ведут все предметы, включая физкультуру.

«У нас знаете, какие учителя? Настоящие патриоты, любят свое село, свою работу, и дети у нас воспитанные, хорошие. В других районах миграция, люди уезжают кто куда, у нас такого нет. Наоборот, население растет», — говорит Талгар Исаев.

Главная дорога в селе шумит тополями, деревья тянутся к небу, по дороге небольшими группами из учебного заведения идут дети. По пути им встречаются домашняя живность, мелкие магазинчики, огромное аварийное, с трещиной по всему фасаду, здание ДК. Дети не видят разбитой дороги, полуразрушенных строений. Они видят лица друг друга, смеются, толкаются, подпрыгивают вверх.

Спрашиваем людей у магазина, куда можно пойти в их селе ребятам. Наш вопрос застает их врасплох. Люди переглядываются, долго думают.

«Мальчики могут пойти в спортзал на борьбу. А девочкам куда ходить? Они помогают по дому», — отвечает один из мужчин.