Подравшимся водителям маршрутки и троллейбуса в Бишкеке объявили выговор

Водителям, которые участвовали в драке, объявили выговор. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, в Бишкекском троллейбусном управлении прошла внутренняя комиссия. Начальнику эксплуатации подвижного состава и водителю троллейбуса Максату Канатбек уулу объявлен выговор без лишения премии, начальнику отдела безопасности движения и наставнику водителя — замечание.
Выговор объявлен также инженеру фирмы-перевозчика — ОсОО «БайШамТранс» и водителю микроавтобусного маршрута № 199 У.Медетбекову.
«Фирме-перевозчику и ответственным сотрудникам троллейбусного управления поручено провести разъяснительную работу с водительским составом по культурному обслуживанию пассажиров и соблюдению транспортной дисциплины», — добавили в мэрии.
Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 199 в Бишкеке перегородил путь троллейбусу, затем начал скандалить.