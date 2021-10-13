Подравшимся водителям маршрутки и троллейбуса в Бишкеке объявили выговор

Водителям, которые участвовали в драке, объявили выговор. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в Бишкекском троллейбусном управлении прошла внутренняя комиссия. Начальнику эксплуатации подвижного состава и водителю троллейбуса Максату Канатбек уулу объявлен выговор без лишения премии, начальнику отдела безопасности движения и наставнику водителя — замечание.

Выговор объявлен также инженеру фирмы-перевозчика — ОсОО «БайШамТранс» и водителю микроавтобусного маршрута № 199 У.Медетбекову.

«Фирме-перевозчику и ответственным сотрудникам троллейбусного управления поручено провести разъяснительную работу с водительским составом по культурному обслуживанию пассажиров и соблюдению транспортной дисциплины», — добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 199 в Бишкеке перегородил путь троллейбусу, затем начал скандалить.