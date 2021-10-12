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Агент 024

В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса

Водитель маршрутки № 199 в Бишкеке перегородил путь троллейбусу, затем начал скандалить. Об этом в Facebook сообщил пользователь Авланбек Джумабаев.

По его словам, пассажиры боялись за свою жизнь, потому что водитель маршрутки несколько раз подрезал троллейбус, а потом с кулаками набросился на его водителя.

«Кто-нибудь должен разобраться с этими водителями маршруток? Они проходят тест у соответствующих специалистов на адекватность? Как нам не стыдно так жить? Какими дикими мы становимся?» — задается вопросами горожанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210044/
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