В психиатрической больнице села Кызыл-Жар нарушают права пациентов

В республиканской психиатрической больнице села Кызыл-Жар Джалал-Абадской области нарушаются права пациентов и царит антисанитария. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, сотрудники института омбудсмена провели мониторинг в организации. Они выяснили, что здание туберкулезного отделения (№ 7) находится в исключительно плохом состоянии, а душевая и уборная не соответствуют никаким санитарным нормам. Отопление в отделении электрическое, при этом отсутствует аварийный генератор.

«На момент мониторинга в туботделении находилось пять пациентов. Ознакомившись с историями болезней, сотрудники выявили, что двое пациентов не давали своего письменного согласия на лечение. Но несмотря на это, они находятся здесь уже более трех лет», — отметили в пресс-службе.

Отделение № 1, предназначенное для принудительного лечения, рассчитано на 55 койко-мест, однако на момент мониторинга в нем находилось 60 пациентов. Общее состояние отделения не соответствует санитарным нормам и требованиям безопасности: в душевой комнате электропроводка выходит наружу, в столовой также имеется неизолированная электрическая сеть. В аптечке первой необходимости обнаружены лекарственные препараты с просроченным сроком годности.

«Окна в палатах не закрываются плотно, с наступлением холодов пациенты мерзнут. Зимой окна заклеиваются пленкой, что не позволяет проветривать палаты и отрицательно сказывается на здоровье пациентов», — добавили в институте.

По всем выявленным нарушениям составлены акты, которые будут направлены в профильные госорганы для принятия должных мер реагирования.