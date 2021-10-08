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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома

ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома. Документ опубликован на сайте организации.

По данным специалистов, от «длительного COVID», или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов.

«Постковидное состояние возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе обычно через три месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом», — говорится в определении.

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Основными симптомами являются усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека. «Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени», — говорится в определении.

Отмечается, что для постановки диагноза «постковидное состояние» не требуется какого-то минимального количества симптомов.

В ВОЗ добавляют, что определение постковидного состояния еще будет изменяться по мере того, как будет развиваться понимание последствий COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209730/
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