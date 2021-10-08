ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома. Документ опубликован на сайте организации.
По данным специалистов, от «длительного COVID», или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов.
«Постковидное состояние возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе обычно через три месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом», — говорится в определении.
Основными симптомами являются усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека. «Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени», — говорится в определении.
Отмечается, что для постановки диагноза «постковидное состояние» не требуется какого-то минимального количества симптомов.
В ВОЗ добавляют, что определение постковидного состояния еще будет изменяться по мере того, как будет развиваться понимание последствий COVID-19.