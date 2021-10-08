ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома

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Основными симптомами являются усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека. «Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени», — говорится в определении.

Отмечается, что для постановки диагноза «постковидное состояние» не требуется какого-то минимального количества симптомов.

В ВОЗ добавляют, что определение постковидного состояния еще будет изменяться по мере того, как будет развиваться понимание последствий COVID-19.