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Общество
Сюжет: COVID-19

После COVID-19 может понадобиться повторная госпитализация. Причину назвал врач

После COVID-19 может понадобиться повторная госпитализация. Об этом на брифинге сообщил профессор, руководитель отдела пульмонологии и аллергологии с блоком интенсивной пульмонологии Национального центра кардиологии и терапии Талант Сооронбаев.

По его словам, после перенесенной коронавирусной инфекции у многих пациентов сохраняется широкий спектр симптомов. «Это состояние описывается разными терминами, чаще всего употребляются «постковидный синдром», «затяжной COVID-19», — добавил он.

Талант Сооронбаев добавил, что по определению центра по контролю и профилактике заболеваний США при постковидном синдроме симптомы сохраняются после четырех недель с начала болезни.

Он перечислил основные симптомы, на которые жалуются пациенты после выздоровления:

  • усталость — до 87 процентов пациентов, в том числе те, кто перенес заболевание легко. И этот симптом может сохраняться более трех месяцев, у некоторых до года и более;
  • одышка — до 71 процента пациентов, может сохраняться длительно;
  • дискомфорт, боли в грудной клетке — до 44 процентов;
  • кашель — до 34 процентов;
  • аносмия (потеря обоняния) — до 13 процентов.

«Также могут быть боли в суставах, плохой аппетит, различные когнитивные нарушения и другие. И это очень серьезные симптомы. Если они есть, обязательно надо обратиться к своему семейному врачу. Во многих случаях постковидное состояние характеризуется мультисистемным воспалительным синдромом: поражением органов и систем», — отметил Талант Сооронбаев.

По его словам, риску развития постковидных состояний и осложнений больше всего подвержены пациенты старших возрастных групп (старше 65 лет), с избыточной массой тела, хроническими сопутствующими заболеваниями и те, кто перенес заболевание в тяжелом состоянии, находился на стационарном лечении, у кого была тяжелая пневмония с большим поражением легких. Курение также является одним из очень серьезных рисков развития постковидных состояний и тяжелого течения COVID-19.

Очень важно, что симптомы постковидного состояния и осложнения могут развиться и у тех, кто легко перенес заболевание. Поэтому всем, кто перенес коронавирусную инфекцию, надо следить за состоянием здоровья, и если есть проблемы, необходимо обратиться к своему семейному врачу».

Талант Сооронбаев

Талант Сооронбаев добавил, что после перенесенного заболевания есть риск повторной госпитализации.

«Примерно у 10-20 процентов пациентов после выздоровления наблюдалась необходимость в повторной госпитализации в течение 30-60 дней после выписки из стационара. Такие факты есть и в Кыргызстане», — отметил он.

Пульмонолог отметил, что речь идет о госпитализации больных с постковидным состоянием в обычные или специализированные профильные стационары. «Их не надо определять в красные зоны. У них нет вируса, они не представляют опасности для окружающих», — добавил он.

Пульмонолог отметил, что риск-факторами повторной госпитализации являются возраст старше 65 лет, наличие одного или несколько хронических заболеваний, избыточный вес, курение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206392/
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