Отопительный сезон. ТЭЦ Бишкека выработает 2,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии

Из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище для Бишкекской ТЭЦ определен план на выработку 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом журналистам сообщил заместитель главного инженера теплоцентрали Нурлан Кульжигачев.

По его словам, по указанию мэрии город начали подключать к отоплению.

«До этого по стандарту ТЭЦ Бишкека вырабатывала 1,2-1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В этом году в два раза больше. В течение трех суток будем разворачивать сети, а все потребители столицы получат тепло в течение недели», — сказал Нурлан Кульжигачев.

Ранее сообщалось, что для прохождения осенне-зимнего периода столице необходимо 1 миллион 560 тысяч тонн угля.

Отметим, что мэрия Бишкека решила начать подавать тепло в дома горожан сегодня в полночь.