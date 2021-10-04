В полночь в Бишкеке включат отопление

В полночь в дома бишкекчан начнут подавать тепло. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сегодня состоялось заседание городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года, где обсуждалась дата начала отопительного сезона.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал распоряжение, по которому отопительный сезон начнется в 00.00 5 октября 2021 года.

«Подключение объектов продлится несколько дней. В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. Во вторую очередь — в жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях», — отметили в мэрии.

В муниципалитете попросили сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. «Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры», — добавили в мэрии.